В России выросло число краж с банковских счетов

16:06
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Практически в два раза в прошлом году выросло число краж с банковских счетов и электронных денег, свидетельствуют данные доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности правопорядка в РФ за 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.
"Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысячи, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее", – говорится в документе.
Генпрокурор отметил, что ситуация с киберпреступлениями в РФ остается напряженной. В прошлом году число таких злодеяний составило более полумиллиона, что на 73,4 процента больше, чем годом ранее.
"Увеличение числа таких преступлений идет уже на протяжении нескольких лет, что в целом соответствует общемировым тенденциям цифровизации жизни, однако их скачкообразный рост вызывает крайнюю обеспокоенность", – уточняется в докладе.
В 2018 году, подчеркнул генпрокурор, количество "цифровых" преступлений занимало 9 процентов от общего объема выявленных нарушений, в прошлом году показатель достиг 25 процентов. Чаще всего такие преступления совершают при помощи интернета и средств мобильной связи.
При этом уровень раскрываемости киберпреступлений низкий и составляет менее 20 процентов.
Ранее сообщалось, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России за январь выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По статистике МВД, всего за месяц в стране зарегистрировали 37,2 тысячи таких преступлений. С использованием интернета их количество выросло на 51,3%, а число преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи, увеличилось на 39%.
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