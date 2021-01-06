В Госдуме займутся борьбой с киберпреступностью в 2021 году

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В Госдуме займутся вопросом цифрового неравенства и борьбой с киберпреступностью. Об этом сообщил председатель комитета органа власти по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что данные темы войдут в план работы комитета на 2021 год.

"Главная задача, над которой в следующей году предстоит работать комитету – это устранение цифрового неравенства, это цифровизация общества. Это, по сути, ключевые линии нашей работы", – приводит Агентство "Москва" слова Хинштейна.

Руководитель комитета также отметил, что в наступившем году будут рассматриваться вопросы расширения доступности интернета в России, развития безопасной среды, создания соответствующих условий для IT-компаний.

Ранее сообщалось, что МВД России организует в своей структуре подразделение киберполиции. На фоне пандемии коронавируса в России выросло число киберпреступлений. Это связано с общим ростом цифровизации и с деструктивным информационным давлением на граждан.

