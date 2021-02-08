Москва 24: стал ли интернет безопаснее за последние годы

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9 февраля в МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция по теме "Безопасность в интернете".
Какова статистика киберпреступлений за 2020 год и стало ли интернет-пространство безопаснее за последние годы расскажут:
- первый заместитель начальника бюро МВД РФ генерал-майор Олег Козлов;
- начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев;
- директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Смотрите трансляцию 9 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.