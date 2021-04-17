Тимофей Баженов предложил выдавать сертификаты на образование военнослужащим-срочникам

Фото: /Максим Манюров
Журналист Тимофей Баженов выступил с инициативой введения выдачи сертификатов на образование военнослужащим срочной службы.
"Так получилось, что в последнее время у меня было несколько крупных встреч с военнослужащими, в том числе, с теми, кто проходит срочную службу. На них поднимались вопросы образования. Существует такая штука как постармейский синдром – когда молодой человек приходит из армии и попадает из одной реальности в другую. Он не успел получить высшее образование и нет работы из-за отсутствия опыта", – заявил он в рамках встречи с членами молодежной палаты Мосгордумы.
По мнению Баженова, поддержка людей, отдавших долг Родине, в виде предоставления сертификата на профориентацию и дополнительное образование стала бы для них хорошим подспорьем. Сертификат на 250 тысяч рублей можно было бы использовать для получения востребованной специальности, в том числе, и на онлайн-платформах.
Баженов подчеркнул, что вложение государства в образование молодежи – это инвестиции в успешное будущее страны.
Ранее Баженов призвал ужесточить ответственность за кибермошенничество. По его словам, телефонное мошенничество в РФ ежегодно растет. В минувшем году злоумышленникам удалось украсть у жителей России порядка 150 миллиардов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: