Тимофей Баженов предложил выдавать сертификаты на образование военнослужащим-срочникам

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Журналист Тимофей Баженов выступил с инициативой введения выдачи сертификатов на образование военнослужащим срочной службы.

"Так получилось, что в последнее время у меня было несколько крупных встреч с военнослужащими, в том числе, с теми, кто проходит срочную службу. На них поднимались вопросы образования. Существует такая штука как постармейский синдром – когда молодой человек приходит из армии и попадает из одной реальности в другую. Он не успел получить высшее образование и нет работы из-за отсутствия опыта", – заявил он в рамках встречи с членами молодежной палаты Мосгордумы.

По мнению Баженова, поддержка людей, отдавших долг Родине, в виде предоставления сертификата на профориентацию и дополнительное образование стала бы для них хорошим подспорьем. Сертификат на 250 тысяч рублей можно было бы использовать для получения востребованной специальности, в том числе, и на онлайн-платформах.

Баженов подчеркнул, что вложение государства в образование молодежи – это инвестиции в успешное будущее страны.

Ранее Баженов призвал ужесточить ответственность за кибермошенничество. По его словам, телефонное мошенничество в РФ ежегодно растет. В минувшем году злоумышленникам удалось украсть у жителей России порядка 150 миллиардов рублей.