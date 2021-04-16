Минфин готовит меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников

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Министерство финансов России прорабатывает меры, позволяющие вернуть деньги жертвам телефонных мошенников. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

Он отметил, что работа идет совместно со Счетной палатой.

"Одна из этих мер – это как раз проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или на другой счет, чтобы мы могли деньги вернуть человеку", – рассказал Чебесков в ходе онлайн-конференции "Комсомольской правды".

По словам Чебескова, злоумышленники будут придумывать новые способы обхода этих мер.

"Мы будем каждый раз это отрабатывать и решать проблемы, но все равно какие-то новые инструменты будут появляться", – добавил он.

Ранее в пресс-службе столичной полиции рассказали, что мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голоса, а затем использовать их для оформления кредитов. Под угрозой оказались люди, у которых уже подключена услуга распознавания голоса.

Однако позднее в пресс-службе Сбербанка эту информацию опровергли. В кредитной организации заявили, что описанная схема мошенничества технологически невозможна.