Эксперт назвал самые опасные для пенсионеров мошеннические уловки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за низкой технической грамотности, чем и пользуются злоумышленники. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт отметил, что пожилые люди не задумываются о безопасности совершаемых действий.
"Когда человеку пенсионного возраста нужно совершить операцию через интернет-банк, это просто ставит его в ступор. Поэтому вопросы безопасности для такого пользователя отходят даже не на второй, а на последний план. Ему лишь бы операцию инициировать, за квартиру заплатить", – отметил Ульянов.
В подобных случаях мошенники предлагают пенсионерам фишинговые сайты, которые внешне неотличимы от оригинальных, но фактически собирают личные данные пользователей и информацию с банковских карт, отметил аналитик.
Кроме того, с людьми старшего поколения злоумышленники используют методы социальной инженерии. Пожилые более доверчивы, поэтому мошенники представляются сотрудниками банков и обманом вымогают средства, считает Ульянов. Преступные действия, по его словам, также могут осуществляться через рассылки по электронной почте и в социальных сетях.
В ряде случаев, как объяснил аналитик, возможно применение комбинированной схемы. Мошенник может позвонить под видом сотрудника банка и вынудить пенсионера установить программу удаленного управления телефоном или компьютером. В такой ситуации злоумышленники получат полный контроль над устройством.
В начале марта сообщалось, что Минцифры РФ разработало новые меры для борьбы с телефонным мошенничеством. Специалисты выявили способ предотвращения подмены номера исходящего соединения при вызовах.
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