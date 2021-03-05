Женщина в Москве стала жертвой мошенников и лишилась взятых в кредит денег

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Телефонные мошенники в Москве сумели обмануть жительницу столицы, которая в результате преступных действий лишилась взятых в кредит средств. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, к женщине якобы обратился сотрудник службы безопасности банка, предупредивший о противоправных действиях с ее счетом.

"Позже с ней связался лжесотрудник полиции, сообщивший, что в Подмосковье появилась преступная группировка из числа сотрудников банка и она должна явиться к нему, предварительно взяв по его требованию несколько кредитов в банке и переведя эти деньги на счет мошенникам", – добавил собеседник информагентства.

По факту произошедшего проводится проверка. Согласно предварительным оценкам, сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что Минцифры РФ разработало новые меры борьбы с телефонным мошенничеством за счет подмены номера исходящего соединения. Операторы связи будут противостоять этому за счет системы обмена информацией.

