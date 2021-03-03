Раскрыты способы вовлечения пенсионеров в финансовые пирамиды

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В главном управлении Банка России по ЦФО назвали способы, с помощью которых мошенники чаще всего обманывают пенсионеров Москвы и Подмосковья. Пожилых людей заманивают возможностью вкладывать в базы отдыха, фармацевтику, оптовые поставки овощей и фруктов и фермерские хозяйства.
По данным специалистов, в прошлом году в столице было обнаружено 40 организаций с признаками финансовой пирамиды и пять в Подмосковье.
"Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры. Предлагают вложения и обещают доходность более 18%", – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ по ЦФО Евгений Балычев.
По его словам, данные организации не имеют лицензии на привлечение средств населения. С реальной хозяйственной деятельностью организаций масштаб сбора денег у граждан и активность в этом направлении явно несопоставимы, отмечает эксперт. Также отмечается, что финансовые пирамиды перемещаются в онлайн, заманивая рекламой в соцсетях и мессенджерах.
"Предлагают вложения в криптовалюту, токены, псевдобиржи. Под одним и тем же брендом могут демонстрировать и разные "продукты", например, оплату недвижимости или автомобиля за треть стоимости якобы за счет участия в псевдоинвестиционной деятельности и вложений в некие онлайн-платформы. Никаких документов, подтверждающих право привлекать средства населения, у таких организаций нет", – говорится в сообщении.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с банковскими картами и возвратом денег.
Злоумышленники якобы по ошибке начисляют средства человеку, затем звонят ему, убеждают, что ошиблись при вводе реквизитов, и просят перечислить средства по другим реквизитам – на счет лица, которому они изначально предназначались.
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