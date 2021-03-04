Москвичка отдала "телемагам" 2,4 млн руб за обряд и волшебную капсулу

12:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жительница столицы заплатила 2,4 миллиона рублей за экстрасенсорную помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, 3 марта в отделение полиции обратилась 32-летняя женщина. В январе она позвонила на горячую линию прямого эфира телепередачи о магии и связалась с телеведущей, которая пообещала помочь женщине справиться с проблемами со здоровьем. За консультацию у телезрительницы попросили 18 тысяч рублей.
Спустя день с москвичкой снова связалась телеведущая. Она заявила, что на женщине порча, для снятия которой необходимо провести обряд стоимостью 330 тысяч рублей, а также приобрести амулет за 1 миллион рублей и серебряную капсулу.
"Далее поступило требование внести 520 тысяч рублей за поездку в Испанию для захоронения серебряной капсулы, а также 400 тысяч рублей на гармонизатор к амулету", – отметили в правоохранительных органах.
Женщина оплатила все услуги телеведущей и только потом осознала, что ее обманули. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали вымогать у россиян деньги за якобы подорожавшую доставку. Они просят доплатить небольшую сумму денег, ссылаясь на непредвиденные расходы.
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