Злоумышленники начали вымогать у россиян деньги за якобы подорожавшую доставку

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"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск рассылок фишинговых писем якобы от логистических компаний, в которых мошенники выманивают деньги, сообщает РИА Новости.

Как рассказала старший контент-аналитик антивирусной компании Татьяна Щербакова, текст всех писем похож: злоумышленники просят доплатить небольшую сумму денег, ссылаясь на непредвиденные расходы.

Подобный инцидент произошел с "Почтой России". От ее имени с подменного домена Mail.ru сотрудники крупных российских компаний получили мошенническую рассылку о задержке посылок. Чтобы ускорить доставку, злоумышленники предлагали заплатить небольшие суммы, раскрыв данные своих банковских карт. "Почта России" уже сообщила об этом компетентным органам.

По словам Щербаковой, известные сервисы по-прежнему остаются самой популярной приманкой в арсенале мошенников, а во время пандемии и увеличения доли онлайн-шоппинга службы доставки стали особенно актуальны.

В "Лаборатории Касперского" призвали пользователей быть бдительными, внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят сообщить личную информацию или перечислить деньги, а также не переходить по ссылкам из подозрительных писем.

Ранее Центробанк и МВД выявили новую схему телефонного мошенничества, которая стремительно набирает обороты в России, – злоумышленники представляются полицейскими и пугают граждан уголовным делом, выманивая у них личные данные.

В случае возбуждения реального уголовного дела фигурант получит по почте повестку о вызове в отдел полиции. Чтобы проверить, служит ли звонящий человек в МВД, можно позвонить в указанное отделение полиции.

В Центробанке напомнили, что персональные данные и данные банковских карт ни в коем случае нельзя предоставлять по телефону незнакомым людям, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать.