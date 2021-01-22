В Центробанке рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

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Центробанк и МВД выявили новую схему телефонного мошенничества, которая стремительно набирает обороты в России, – злоумышленники представляются полицейскими и пугают граждан уголовным делом, выманивая у них личные данные. Об этом сообщается на сайте МВД.

"Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс – это злоумышленник", – отмечает регулятор.

Уточняется, что в случае возбуждения реального уголовного дела фигурант получит по почте повестку о вызове в отдел полиции. Чтобы проверить, служит ли звонящий человек в МВД, можно позвонить в указанное отделение полиции.

В Центробанке напомнили, что персональные данные и данные банковских карт ни в коем случае нельзя предоставлять по телефону незнакомым людям, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать.

Ранее новый вид мошенничества с использованием поддельных сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов обнаружили специалисты международной компании Group-IB. На фейковых сайтах маркетплейсов мошенники выставляют объявления о продаже товаров по низкой цене. После этого продавцы, переведя общение с покупателем в мессенджер, высылают ему ссылку на оплату доставки товара через фейковый сайт. Таким образом, мошенники похищают средства и данные банковских карт пользователей.