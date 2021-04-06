Россиян предупредили о звонящих от имени Центробанка мошенниках

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Количество жалоб россиян в call-центр Центробанка РФ в марте увеличилось. Так, чаще всего жители стали жаловаться на мошеннические звонки якобы от имени ЦБ. Об этом сообщается в материалах регулятора.
"Наиболее часто встречающаяся тематика звонков – мошенничество от имени Банка России (7,9% от общего объема)", – говорится в сообщении.
По информации ЦБ, с 25 февраля по 31 марта 2021 года специалистам call-центра поступило 23,6 тысячи звонков. Это на 5% больше, чем за период с 21 января по 24 февраля текущего года.
Ранее россиянам сообщили, какие схемы будут использовать мошенники в 2021 году. По словам специалиста, в текущем году мошенники начали активно использовать гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Такие схемы позволяют злоумышленникам применять разные сценарии обмана интернет-пользователей. В частности, мошенники пользуются дипфейк-технологиями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: