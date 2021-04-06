Россиян предупредили о звонящих от имени Центробанка мошенниках

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Количество жалоб россиян в call-центр Центробанка РФ в марте увеличилось. Так, чаще всего жители стали жаловаться на мошеннические звонки якобы от имени ЦБ. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"Наиболее часто встречающаяся тематика звонков – мошенничество от имени Банка России (7,9% от общего объема)", – говорится в сообщении.

По информации ЦБ, с 25 февраля по 31 марта 2021 года специалистам call-центра поступило 23,6 тысячи звонков. Это на 5% больше, чем за период с 21 января по 24 февраля текущего года.

Ранее россиянам сообщили, какие схемы будут использовать мошенники в 2021 году. По словам специалиста, в текущем году мошенники начали активно использовать гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Такие схемы позволяют злоумышленникам применять разные сценарии обмана интернет-пользователей. В частности, мошенники пользуются дипфейк-технологиями.