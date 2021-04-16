Фото: Максим Манюров
Журналист Тимофей Баженов призвал ужесточить ответственность за кибермошенничество.
По его словам, телефонное мошенничество в РФ ежегодно растет. В минувшем году злоумышленникам удалось украсть у жителей России порядка 150 миллиардов рублей.
"Среди обманутых львиная доля пожилых людей, поскольку они более доверчивы и не разбираются в современных технологиях. Эта беда настигла и мою маму, преступники забрали ее личные сбережения. Отмечу, что операторы связи и банки, через которые и происходит хищение денежных средств, отказываются нести ответственность", – отметил журналист.
Баженов предложил внести поправки в УК РФ, признающие мошенничество, которое было совершено с использованием телефона и интернета, отягчающим обстоятельством. Кроме того, ввести понятие солидарной ответственности банков и операторов сотовой связи за покровительство кибермошенничеству.
Ранее сообщалось, что министерство финансов России прорабатывает меры, позволяющие вернуть деньги жертвам телефонных мошенников.
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