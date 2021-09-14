Путин указал кабмину на важность расширения перечня услуг "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин напомнил членам правительства о необходимости расширения перечня услуг, которые оказываются на базе "Почты России". Об этом сообщает ТАСС.
"Это очень важно, потому что в малых населенных пунктах, на селе, там людям бывает некуда даже обратиться за определенными услугами, а почта есть практически везде. <...> Нужно обязательно это сделать", – заявил глава государства.
По итогам второго этапа ХХ съезда "Единой России" был опубликован перечень поручений президента, согласно которому до 1 ноября кабмин и члены партии должны предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарствами и рядом государственных и муниципальных услуг в почтовых отделениях.
Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, до 1 октября будут рассмотрены предложения "Почты России" по ремонту и оборудованию отделений. После планируется выделение бюджетных средств.
В мае 2021 года сообщалось, что маркетплейс AliExpress планирует открыть 2 тысячи пунктов выдачи в отделениях "Почты России". Помимо зоны получения и отправки посылок, там будут примерочные и специальные места для проверки заказов.
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