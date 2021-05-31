AliExpress планирует открыть 2 тыс пунктов выдачи в отделениях "Почты России"

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"AliExpress Россия" начал открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях "Почты России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Первые четыре пункта выдачи уже заработали в Москве. В целом по стране за два года откроют еще не менее двух тысяч ПВЗ. Помимо зоны получения и отправки посылок, там будут примерочные и специальные места для проверки заказов. Кроме того, в таких пунктах можно будет оформить возврат.
"Почта России" доставляет свыше 80% зарубежных заказов "AliExpress Россия". С марта текущего года покупатели могут получить заказ с AliExpress не только в почтовых отделениях, но и курьером на дом в 11,4 тысячи населенных пунктах.
Помимо этого, в марте 2021 года "Почта России" и "AliExpress Россия" подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в РФ в 2021–2025 годах.
Ранее стало известно, что в Москве головной офис "Почты России" переведут с Варшавского шоссе в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены".
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