Максим Акимов стал гендиректором "Почты России"

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Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова. Контракт подписан сроком на пять лет, сообщает ТАСС.

Также Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял, так как по уставу "Почты России" гендиректор не может одновременно быть председателем совета директоров.

Акимов сменил Николая Подгузова, контракт с которым был подписан до 2024 года.

Подгузов в своем Instagram сообщил, что в компании займет должность первого заместителя гендиректора.

Также стало известно, что совет директоров поручил Акимову до 1 мая нынешнего года подготовить актуализированную стратегию "Почты России" на 2020-2030 годы. Стратегия в том числе предусматривает модернизацию большинства почтовых отделений.

В октябре 2019 года "Почта России" завершила реорганизацию из ФГУП в акционерное общество, при этом осталась под полным контролем государства.

На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта, а также реализацию национальной программы "Цифровая экономика".

Сразу семь вице-премьеров покинули свои должности после отставки правительства Дмитрия Медведева. Помимо Акимова, постов лишились Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Часть из них вошли в состав обновленного правительства России.