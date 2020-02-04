Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:25

Максим Акимов стал гендиректором "Почты России"

общество

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова. Контракт подписан сроком на пять лет, сообщает ТАСС.

Также Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял, так как по уставу "Почты России" гендиректор не может одновременно быть председателем совета директоров.

Акимов сменил Николая Подгузова, контракт с которым был подписан до 2024 года.

Подгузов в своем Instagram сообщил, что в компании займет должность первого заместителя гендиректора.

Также стало известно, что совет директоров поручил Акимову до 1 мая нынешнего года подготовить актуализированную стратегию "Почты России" на 2020-2030 годы. Стратегия в том числе предусматривает модернизацию большинства почтовых отделений.

В октябре 2019 года "Почта России" завершила реорганизацию из ФГУП в акционерное общество, при этом осталась под полным контролем государства.

На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта, а также реализацию национальной программы "Цифровая экономика".

Сразу семь вице-премьеров покинули свои должности после отставки правительства Дмитрия Медведева. Помимо Акимова, постов лишились Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Часть из них вошли в состав обновленного правительства России.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика