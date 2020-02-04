"Почта России" начала выдавать FAN ID чемпионата Европы по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" начала выдавать паспорта болельщика чемпионата Европы по футболу – 2020, сообщает Агентство "Москва".

С начала года персонифицированные документы уже получили жители Екатеринбурга, Тюмени, Читы, Кемерово, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Архангельска, Ставрополя и других крупных городов.

Самому младшему обладателю FAN ID четыре месяца. Среди наиболее активных городов по доставке и получению паспортов – Пермь, Владивосток, Кемерово, Барнаул и Красноярск.

Отмечается, что "Почта России" будет бесплатно доставлять персонифицированные карты зрителей.

Чтобы получить паспорт болельщика, нужно оформить заявку на сайте fan-id.ru, а также выбрать способ получения "в отделении "Почты России" и адрес отделения почтовой связи, куда будет доставлен документ.

FAN ID представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA в Санкт-Петербурге.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы. В частности, одной из площадок станет Санкт-Петербург. Сборная России сыграет здесь со сборной Финляндии 13 июня.

Жеребьевка для команд, уже вышедших на чемпионат Европы – 2020, состоялась 30 ноября в Бухаресте. Российская команда была распределена в группу B на предстоящем турнире. Соперниками отечественной сборной стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Бельгийские футболисты ранее выиграли отборочную группу, где также пересекались со сборной России. В свою очередь, Финляндия впервые сыграет на чемпионате Европы. Датчане единожды в своей истории становились победителями общеевропейского турнира.