"Почта России" начала выдавать FAN ID чемпионата Европы по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Почта России" начала выдавать паспорта болельщика чемпионата Европы по футболу – 2020, сообщает Агентство "Москва".
С начала года персонифицированные документы уже получили жители Екатеринбурга, Тюмени, Читы, Кемерово, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Архангельска, Ставрополя и других крупных городов.
Самому младшему обладателю FAN ID четыре месяца. Среди наиболее активных городов по доставке и получению паспортов – Пермь, Владивосток, Кемерово, Барнаул и Красноярск.
Отмечается, что "Почта России" будет бесплатно доставлять персонифицированные карты зрителей.
Чтобы получить паспорт болельщика, нужно оформить заявку на сайте fan-id.ru, а также выбрать способ получения "в отделении "Почты России" и адрес отделения почтовой связи, куда будет доставлен документ.
FAN ID представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA в Санкт-Петербурге.
Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы. В частности, одной из площадок станет Санкт-Петербург. Сборная России сыграет здесь со сборной Финляндии 13 июня.
Жеребьевка для команд, уже вышедших на чемпионат Европы – 2020, состоялась 30 ноября в Бухаресте. Российская команда была распределена в группу B на предстоящем турнире. Соперниками отечественной сборной стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Бельгийские футболисты ранее выиграли отборочную группу, где также пересекались со сборной России. В свою очередь, Финляндия впервые сыграет на чемпионате Европы. Датчане единожды в своей истории становились победителями общеевропейского турнира.
Соперниками России по групповому этапу стали Бельгия, Финляндия и Дания
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