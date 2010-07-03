Сборная России по футболу узнала соперников на групповом этапе Евро-2020

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Жеребьевка для команд, уже вышедших на Чемпионат Европы-2020, состоялась в субботу, 30 ноября, в Бухаресте. Группа, в которой сыграет сборная России, полностью определена, как сообщил ТАСС.

Российская команда была распределена в группу B на предстоящем турнире. Соперниками отечественной сборной стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Бельгийские футболисты ранее выиграли отборочную группу, где также пересекались со сборной России. В свою очередь, Финляндия впервые сыграет на Чемпионате Европы. Датчане единожды в своей истории становились победителями общеевропейского турнира.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы. В частности, одной из площадок станет Санкт-Петербург. Сборная России сыграет здесь со сборной Финляндии 13 июня.

Ранее стало известно, что рекомендации WADA по запрету России участвовать в международных соревнованиях не будут распространяться на участие отечественной сборной в Чемпионате Европы.

