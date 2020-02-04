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Общество

17:17

Милонов перечислил самые опасные китайские товары

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, какие товары из Китая наиболее опасны. Об этом информирует ИА "НСН".

Известно, что Милонов обратился с просьбой к главе Минпромторга Денису Мантурову и директору "Почты России" Николаю Подгузову о приостановке доставки в РФ посылок из китайских интернет-магазинов.

По мнению депутата, развитые масштабы сетевой торговли приводят к неконтролируемому бактериологическому обмену между жителями России и КНР, что грозит россиянам заражением коронавирусом.

"Из Китая не только шнурочки и чехлы от IPhone поставляют, которые относительно более или менее гарантируют безопасность. Оттуда поставляются также биологически активные добавки, кремы, всевозможные продукты, которые содержат органику, являющиеся не барьером для вируса, а благодатной средой для хранения и размножения всевозможного рода заразы", – пояснил Милонов.

В Госдуме заявили, что подобный мораторий на ввоз китайских товаров необходимо ввести до того момента, пока не нормализуется обстановка в Китае.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день от новой формы пневмонии скончались 427 человек, число заболевших превысило отметку 20 тысяч.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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