Милонов предложил запретить прием посылок из Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Милонов аргументировал свое предложение тем, что пока точно неизвестно о способах заражения новым вирусом, о методике его лечения и как он ведет себя в "спящем режиме".

"Надо отметить, что, несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах", – пояснил депутат.

Он добавил, что китайские интернет-магазины продают россиянам как товары легкой промышленности и народного потребления, так и продукты питания, различные приправы и даже готовые блюда длительного хранения. По его словам, все это может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Милонов считает, что если не приостановить поступление заказов на территорию РФ, то российская почта может превратиться в разносчика и распространителя микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, а количество инфицированных в этой стране дошло до 17 205 человек. Из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.