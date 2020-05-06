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Общество

11:56

"Почта России" переведет головной офис на площадку "ВЭБ Арены"

общество экономика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Почта России" переведет головной офис с Варшавского шоссе в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены" – стадиона футбольного клуба ЦСКА. Совет директоров уже одобрил проект соглашения с ВЭБ.РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

"Мы достигли принципиальной договоренности, что "Почта России" станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба", – сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года после ремонта, который проводит ВЭБ.РФ за свой счет. Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тысяч квадратных метров.

Новый офис будет вмещать 3,1 тысячи сотрудников. Общая площадь на одно рабочее место увеличится с 5,6 квадратных метров до 10,6. Гендиректор "Почты России" Максим Акимов отметил, что в офисе на Варшавском шоссе невозможно создание цифровой среды и конкурентоспособных условий труда.

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