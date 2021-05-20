"Почта России" готова организовать доставку вин в случае их онлайн-продажи

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
"Почта России" может организовать доставку вин, если их начнут продавать онлайн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Почтовый оператор входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.
"Пока что речь идет лишь о ранней стадии дизайна такого решения. Подчеркнем, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина", – заявили в пресс-службе и добавили, что подобная практика уже применяется во Франции, Австрии и Германии.
В компании уточнили, что у нее есть возможность идентифицировать клиентов, точно устанавливая возраст покупателя еще на стадии заказа, а также подтверждая его при получении посылки в отделении.
"А интеграция наших IT-систем с ЕГАИС позволяет вести учет продаж", – заключили в пресс-службе.
В 2018 году Минфин внес в правительство законопроект, который должен был разрешить торговлю пивом, вином и шампанским через интернет, однако документ так и не был принят.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям. По его словам, это может привести к росту трудоспособного населения.
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