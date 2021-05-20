Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:43

Милонов предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по воскресеньям

политика общество

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов выступил с предложением ввести запрет на продажу спиртного в магазинах по воскресеньям. Об этом сообщает "Агентство "Москва".

"Я считаю, что нужно ввести каждую неделю день без алкоголя, например, в воскресенье запретить продажу алкоголя. Чтобы в воскресенье алкоголь не продавался, только в барах и ресторанах. В магазинах алкоголь продавать не надо по воскресеньям", – заявил он.

По словам Милонова, такой запрет поспособствует росту работоспособности россиян.

"Чтобы в понедельник люди шли на работу, а то у нас в запой уйдут, в понедельник не выходят – теряют работу", – отметил депутат.

Ранее Милонов заявил, что в Госдуме считают возможным распространить на всю страну запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных в школах. В настоящее время такой запрет действует в Санкт-Петербурге во время праздника "Алые паруса".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать