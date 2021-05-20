Милонов предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по воскресеньям

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов выступил с предложением ввести запрет на продажу спиртного в магазинах по воскресеньям. Об этом сообщает "Агентство "Москва".
"Я считаю, что нужно ввести каждую неделю день без алкоголя, например, в воскресенье запретить продажу алкоголя. Чтобы в воскресенье алкоголь не продавался, только в барах и ресторанах. В магазинах алкоголь продавать не надо по воскресеньям", – заявил он.
По словам Милонова, такой запрет поспособствует росту работоспособности россиян.
"Чтобы в понедельник люди шли на работу, а то у нас в запой уйдут, в понедельник не выходят – теряют работу", – отметил депутат.
Ранее Милонов заявил, что в Госдуме считают возможным распространить на всю страну запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных в школах. В настоящее время такой запрет действует в Санкт-Петербурге во время праздника "Алые паруса".
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