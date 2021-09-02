"Почта России" начнет доставлять посылки с помощью беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году "Почта России" начнет доставлять посылки на беспилотных грузовиках. Об этом почтовый оператор написал в телеграм-канале.

"Уже в 2022-м грузовики-беспилотники начнут возить наши посылки из Москвы в Петербург и обратно. Все это в рамках эксперимента на трассе М-11, который проводит Минтранс", – говорится в сообщении.

В "Почте России" отметили, что система беспилотной доставки позволит компании экономить 61 миллион рублей в год. После испытаний технологии на трассе М-11 почтовый оператор планирует запустить ее на всех автомагистралях страны. Тогда экономия составит более 1 миллиарда рублей в год.

Кроме того, в Минтрансе РФ отметили, что эксперимент станет первым шагом к масштабному коммерческому использованию беспилотных грузовиков на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году.

Ранее Сергей Собянин заявил, что система беспилотников будет внедрена в Москве. Сегодня технологию уже тестируют на всех видах столичного транспорта.

