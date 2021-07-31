Минтранс планирует снизить число погибших в ДТП за счет запуска беспилотных автомобилей

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В Минтрансе планируют уменьшить число погибших в ДТП за счет запуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов в интервью РИА Новости.
Уточняется, что в ведомстве хотят снизить количество жертв аварий на 8% к 2030 году. Там также рассчитывают, что использование беспилотных автомобилей позволит на 15% уменьшить себестоимость перевозок, а также на 25% увеличить скорость.
"Мы совместно с бизнес-сообществом, грузоперевозчиками и разработчиками приступили к реализации нашего проекта "Беспилотные логистические коридоры", одобренного ранее правительством РФ", – подчеркнул Богданов.
Обсуждение проекта в ежедневном режиме проводятся на площадке ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". За месяц специалисты хотят разработать дорожную карту для проведения экспериментов с запуском беспилотных грузовиков на трассе М-11 не позднее следующего года.
"Полноценное коммерческое внедрение – до 2024 года", – сказал замминистра.
В ЦТЛ считают, что М-11 станет первой в мире трассой для проезда как беспилотных бескабинных грузовиков, так и доработанных автономных серийных моделей.
"Ключевое ноу-хау проекта-маяка Минтранса России по запуску беспилотных грузовиков на М-11 – "всестандартность" цифровой инфраструктуры, которая обеспечит движение беспилотников всех мировых производителей", – сообщили в ассоциации.
Там заверили, что такая стратегия даст возможность сформировать беспилотные логистические коридоры по России между Азией и Европой. Эти направления будут представлять выгоду для компаний, что повысит доходы бюджета страны.
В ассоциации добавили, что к 2030 году планируется увеличить транзитный поток по территории России в 10 раз.
Ранее в департаменте предпринимательства и инновационного развития рассказали, что в столице начались испытания дрона-такси, который, как предполагается, сможет доставлять грузы на расстояние до 100 километров.
Беспилотник способен развивать скорость до 200 километров в час, взлетать на высоту 150 метров и приземляться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу.
В Москве испытывают беспилотное летающее такси
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