Собянин сообщил о внедрении беспилотного транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин в ходе марафона "Новое знание" заявил, что система беспилотников будет внедрена в Москве. Сегодня технологию уже тестируют на всех видах столичного транспорта.

"Очень модная тема – беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях. За этим, наверное, будущее, я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но тем не менее такая система тестируется, я думаю, что, конечно, она будет внедрена в городе", – сказал мэр столицы.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что в Москве беспилотное такси может стать частью транспортной системы уже через 10 лет.

Отмечалось, что на шоссе или автострадах автомобиль сможет двигаться сам, но в любой момент водитель должен быть готов взять управление на себя. Например, попав в нестандартную ситуацию, машина может неверно оценить обстановку на дороге.