Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых

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Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв данный показатель до 6,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во II квартале этого года экономика России достигла допандемического уровня и стала возвращаться к сбалансированному росту. Однако устойчивые факторы продолжают оказывать существенное влияние на инфляцию из-за стремительного расширения спроса на фоне ограниченных возможностей наращивания выпуска.

"В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", – говорится в материале.

В ЦБ допускают возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров в случае развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Соответствующие решения будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", – указано в сообщении.

Там уточнили, что следующее заседание, на котором будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки, запланировано на 22 октября.

В прошлый раз Банк России повысил ключевую ставку 23 июля на 1 пункт, до 6,5% годовых.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на рост инфляции в России, которым сопровождается быстрое восстановление некоторых секторов российской экономики. Он добавил, что темпы инфляции в стране не столь значительны, однако выходят за рамки целевых ориентиров властей.