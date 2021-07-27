Путин заявил о росте инфляции в связи с восстановлением экономики

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Владимир Путин обратил внимание на рост инфляции, которым сопровождается быстрое восстановление некоторых секторов российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом, <...> сопровождается ростом инфляции", – сказал президент в ходе совещания с кабмином по экономическим вопросам.

Путин добавил, что темпы инфляции в стране не столь значительны, однако выходят за рамки целевых ориентиров властей.

В связи с этим глава государства призвал правительство принимать "скоординированные, выверенные и сбалансированные" меры по сдерживанию инфляции.

Ранее Путин признал, что в России обострилась ситуация с ценами на базовые продукты питания и попросил доложить ему о ее развитии.

Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор отмечает понижение розничной стоимости продуктов, входящих в "борщевой набор". По ее словам, проблема заключается в сезонности овощей, а также исчерпании запасов прошлого урожая.

