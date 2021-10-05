Восстановление экономики в РФ идет динамичнее, чем в других странах – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восстановление экономики России происходит более динамично по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, это касается и экономики, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, и занятости.

"По всем этим позициям мы, если посмотреть на всю мировую экономику в целом, выглядим очень и очень хорошо", – сказал глава Минфина, выступая в рамках парламентских слушаний.

Он подчеркнул, что экономика не просто восстановилась, но ее устойчивость усилилась. Силуанов добавил, что уровень деловой активности достиг допандемийных значений еще в конце 2020 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в сентябре составит около 7%. По словам Набиуллиной, российская экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию.

На данный момент, согласно прогнозам Банка России, темпы роста ВВП страны по итогам 2021 года будут на уровне 4–4,5%, однако этот прогноз может быть повышен в октябре.

Также, по словам Набиуллиной, прибыль российского банковского сектора в 2021 году будет рекордной. Сообщается, это произойдет благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы.