ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в сентябре на уровне 7%

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в сентябре составит около 7%. Об этом она сообщила в интервью РБК.

"Я бы не стала гадать. Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре. Будем надеяться, что это действительно пиковые значения", – отметила она.

По словам Набиуллиной, российская экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию.

"Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд, то есть экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было. Высокие темпы восстановительного роста этого года уступят место более плавному развитию экономики", – заявила глава Банка РФ.

На данный момент, согласно прогнозам Банка России, темпы роста ВВП страны по итогам 2021 года будут на уровне 4–4,5%, однако этот прогноз может быть повышен в октябре.

Также, по словам Набиуллиной, прибыль российского банковского сектора в 2021 году будет рекордной. Сообщается, это произойдет благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы.

Ранее в Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки. Эльвира Набиуллина заявила, что причинами для снижения ключевой ставки может стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям.

