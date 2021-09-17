Набиуллина назвала маловероятным глобальный экономический кризис в ближайшие годы

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает маловероятным экономический кризис в мире в ближайшие годы. Об этом она заявила РБК.

"Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис и какой будет реакция Центрального банка на него", – сказала Набиуллина.

Так глава Центробанка прокомментировала включение сценария глобального финансового кризиса в проект "Основных направлений денежно-кредитной политики" России.

Однако во многих странах накопились долги, что вызывает опасения экономических пузырей, подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России необходимо сократить государственный сектор в период посткризисного развития.

