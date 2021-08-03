МВФ одобрил выделение 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики

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Международный валютный фонд одобрил выделение 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.
Уточняется, что распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования (СДР) будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам.
По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, данное решение является "историческим".
"Это <...> самое крупное распределение в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", – заявила она.
Георгиева также добавила, что такие меры помогут наиболее уязвимым государствам, которые "с трудом" справляются с последствиями коронавируса.
В конце июля МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП на текущий год. Отмечается, что показатель ВВП России на 2021 год увеличился до 4,4%. При этом в апреле фонд прогнозировал его на уровне 3,8%.
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