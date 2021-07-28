МВФ улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2021 год

Фото: depositphotos/blinow61

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП на текущий год. Об этом сообщается в докладе на сайте фонда.

В документе утверждается, что показатель ВВП России на 2021 год увеличился до 4,4%. При этом в апреле МВФ прогнозировал его на уровне 3,8%.

Кроме того, МВФ понизил рост ВВП РФ на 2022 год с апрельских 3,8% до 3,1%.

В докладе также утверждается, что в 2020 году экономика России сократилась на 3%.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на рост инфляции, которым сопровождается быстрое восстановление некоторых секторов российской экономики. Президент РФ подчеркнул, что темпы инфляции в стране не столь значительны, однако выходят за рамки целевых ориентиров властей.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор отмечает понижение розничной стоимости продуктов, входящих в "борщевой набор". По ее словам, проблема заключается в сезонности овощей, а также исчерпании запасов прошлого урожая.