Кудрин призвал сократить госсектор в российской экономике

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что России необходимо сократить государственный сектор в период посткризисного развития. Об этом он написал в своей статье для журнала "Компания".

Кудрин пояснил, что расширение присутствия государства в экономике РФ произошло в 2008–2009 годах, когда это фиксировалось и в других странах. При этом после кризиса такое положение вещей несет в себе определенные риски, заявил глава Счетной палаты.

"Особого пути" в данной ситуации нет – госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами", – считает Кудрин.

Он выделил только четыре частные компании среди десяти крупнейших на российском рынке.

"Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием", – пояснил Кудрин.

В материале автор уточняет, что компании с государственным участием сильно зависят от бюрократической машины. Так, в составе их советов часто числятся чиновники.

По мнению Кудрина, такие компании медленно принимают ключевые решения. Кроме того, автор считает, что государство является не самым эффективным собственником.

"Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом", – считает Кудрин.

Он также отметил, что в период 2017–2019 годов приватизация затронула только четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Этот показатель стал самым низким за последние 10 лет.

Ранее Владимир Путин призвал российские власти сконцентрировать внимание на поддержке фермерских хозяйств и развитии ярмарок для обеспечения прямой реализации сельскохозяйственной продукции. По его словам, это окажет благоприятное влияние на стоимость продуктов питания.