Кудрин призвал сократить госсектор в российской экономике

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что России необходимо сократить государственный сектор в период посткризисного развития. Об этом он написал в своей статье для журнала "Компания".
Кудрин пояснил, что расширение присутствия государства в экономике РФ произошло в 2008–2009 годах, когда это фиксировалось и в других странах. При этом после кризиса такое положение вещей несет в себе определенные риски, заявил глава Счетной палаты.
"Особого пути" в данной ситуации нет – госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами", – считает Кудрин.
Он выделил только четыре частные компании среди десяти крупнейших на российском рынке.
"Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием", – пояснил Кудрин.
В материале автор уточняет, что компании с государственным участием сильно зависят от бюрократической машины. Так, в составе их советов часто числятся чиновники.
По мнению Кудрина, такие компании медленно принимают ключевые решения. Кроме того, автор считает, что государство является не самым эффективным собственником.
"Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом", – считает Кудрин.
Он также отметил, что в период 2017–2019 годов приватизация затронула только четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Этот показатель стал самым низким за последние 10 лет.
Ранее Владимир Путин призвал российские власти сконцентрировать внимание на поддержке фермерских хозяйств и развитии ярмарок для обеспечения прямой реализации сельскохозяйственной продукции. По его словам, это окажет благоприятное влияние на стоимость продуктов питания.
ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: