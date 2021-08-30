В Intel рассказали, когда закончится дефицит компонентов для электроники

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Дефицит компонентов для электроники может сохраниться вплоть до 2023 года, сообщает "Газета.ру", приводя слова директора по корпоративному бизнесу Intel в России Сергея Жукова.

"По нашим оценкам, дефицит полупроводников по всему миру может продлиться до 2023 года. Как результат, по всему миру, в том числе и в России, пользователи электроники – от смартфонов до автомобилей – столкнулись с нехваткой товаров", – сказал Жуков.

Он считает, что с ухудшением ситуации с чипами связаны последствия пандемии – мировой экономический кризис, закрытие заводов и нарушение цепочек поставок. Также причиной является растущий спрос на электронику.

Решением проблемы может стать выбор гибкого подхода к планированию закупок, считает Жуков.

"Компаниям стоит внимательно отслеживать предполагаемое время между размещением заказа и доставкой ИТ-компонентов", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 23 августа "АвтоВАЗ" вновь приостановит производство деталей на заводе в Тольятти. Дефицит электронных компонентов Bosch вновь негативно сказывается на графике производства.