В Intel рассказали, когда закончится дефицит компонентов для электроники

13:38
Фото: depositphotos/DragonImages
Дефицит компонентов для электроники может сохраниться вплоть до 2023 года, сообщает "Газета.ру", приводя слова директора по корпоративному бизнесу Intel в России Сергея Жукова.
"По нашим оценкам, дефицит полупроводников по всему миру может продлиться до 2023 года. Как результат, по всему миру, в том числе и в России, пользователи электроники – от смартфонов до автомобилей – столкнулись с нехваткой товаров", – сказал Жуков.
Он считает, что с ухудшением ситуации с чипами связаны последствия пандемии – мировой экономический кризис, закрытие заводов и нарушение цепочек поставок. Также причиной является растущий спрос на электронику.
Решением проблемы может стать выбор гибкого подхода к планированию закупок, считает Жуков.
"Компаниям стоит внимательно отслеживать предполагаемое время между размещением заказа и доставкой ИТ-компонентов", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что с 23 августа "АвтоВАЗ" вновь приостановит производство деталей на заводе в Тольятти. Дефицит электронных компонентов Bosch вновь негативно сказывается на графике производства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: