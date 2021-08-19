Из-за дефицита компонентов "АвтоВАЗ" на неделю приостановит производство

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С 23 августа "АвтоВАЗ" вновь приостановит производство деталей на заводе в Тольятти. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Дефицит электронных компонентов Bosch вновь негативно сказывается на графике производства. На этот раз компания приняла решение полностью остановить производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю.

"Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", – отмечается в сообщении.

На заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

Руководство "АвтоВАЗ" отмечает, что первые три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря. Оставшиеся дни оплатят в размере 2/3 от средней заработной платы.

"АвтоВАЗ" вынужден останавливать производство уже не в первый раз. После выхода из корпоративного отпуска с 16 августа компания смогла возобновить работу лишь частично. Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дороги" Владислав Рыдаев заявил о дефиците автомобилей Lada Granta, который наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране. По мнению эксперта, нехватка машин данной модели продлится до осени, если ситуация с комплектующими не ухудшится.