"АвтоВАЗ" на день приостановил выпуск ряда моделей из-за нехватки электрокомпонентов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
"АвтоВАЗ" на один день приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо, из-за недопоставок электронных компонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"АвтоВАЗ" сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на один день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара", – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что в соответствии с Трудовым кодексом работники линии за день простоя получат 2/3 от среднего заработка.
В компании "АвтоВАЗ" уже говорили о продлении глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года. За последние месяцы производитель не впервые останавливает выпуск ряда моделей из-за проблем с поставками электронных комплектующих.
В Ассоциации европейского бизнеса в России до этого заявляли, что этим летом ожидают снижения объемов продаж в РФ большинства автопроизводителей из-за общемирового дефицита электронных комплектующих.
С дефицитом на рынке полупроводников и других автокомпонентов также столкнулись американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует с 2023 года запустить производство новых автомобилей Lada в ценовом сегменте выше 1 миллиона рублей. Потребителям предложат продукт с хорошими характеристиками по соответствующей цене.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: