"АвтоВАЗ" на день приостановил выпуск ряда моделей из-за нехватки электрокомпонентов

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"АвтоВАЗ" на один день приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо, из-за недопоставок электронных компонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"АвтоВАЗ" сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на один день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в соответствии с Трудовым кодексом работники линии за день простоя получат 2/3 от среднего заработка.

В компании "АвтоВАЗ" уже говорили о продлении глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года. За последние месяцы производитель не впервые останавливает выпуск ряда моделей из-за проблем с поставками электронных комплектующих.

В Ассоциации европейского бизнеса в России до этого заявляли, что этим летом ожидают снижения объемов продаж в РФ большинства автопроизводителей из-за общемирового дефицита электронных комплектующих.

С дефицитом на рынке полупроводников и других автокомпонентов также столкнулись американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует с 2023 года запустить производство новых автомобилей Lada в ценовом сегменте выше 1 миллиона рублей. Потребителям предложат продукт с хорошими характеристиками по соответствующей цене.

