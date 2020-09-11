"АвтоВАЗ" выбрал названия для новой модели Lada

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Компания "АвтоВАЗ" выбрала три наименования для новой модели Lada по итогам народного конкурса в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спасибо всем, кто принял активное участие. Вы прислали так много отличных вариантов, что выбор сделать было непросто. Мы выбрали победителя для каждой соцсети", – написали представители компании на одной из страниц концерна.

Так, в сети "ВКонтакте" победил вариант Onega, в Facebook организаторы отметили Slava, а в Instagram – Alta.

Конкурс, который завершился 31 августа, предлагал пользователям Сети придумать названия, которые бы ассоциировались с Россией, а также были бы достаточно короткими и заканчивались бы на букву "А". Помимо этого, в компании "АвтоВАЗ" настаивали на благозвучности, легкости и запоминаемости слова.

Ранее стало известно, что российская компания повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщалось 1 апреля 2020 года. В концерне называли данное решение корректировкой для соответствия рынку.

