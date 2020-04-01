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Авто

16:00

"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили

авто транспорт финансы

Фото: ТАСС/Алена Селезнева

Российская компания "АвтоВАЗ" повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"В среднем цены повышены на 1%. Это самая маленькая корректировка на рынке среди игроков", – сказал собеседник агентства.

По данным агентства, ранее автомобили Renault подорожали на 1,14%, Volkswagen поднял цены на популярные модели на 17–90 тысяч рублей. Повысили цены на свои автомобили также Kia (1%), Peugeot и Citroen (2%).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто оценил влияние экономического кризиса и коронавируса на автомобильный рынок. По его словам, падение продаж на рынке начнется в апреле.

По его мнению, меньше всего убытков понесут в этой среде автосервисы и компании по продаже автомобилей с пробегом. Больше всего экономический кризис на себе ощутят, по его словам, продающие новые автомобили компании и мотобрендовые дилерские центры.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

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