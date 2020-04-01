Эксперт оценил влияние экономического кризиса и коронавируса на авторынок

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Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил влияние экономического кризиса и коронавируса на автомобильный рынок, передает ИА "НСН".
Он отметил, что масштабы потерь пока оценивать рано, так как в марте спрос на машины еще наблюдался, а заметное падение продаж начнется только с апреля.
"Март был в этом смысле не таким плохим. Все пытались, кто хотел купить машину, приобрести ее по старой цене. А начиная с апреля пойдет падение продаж, и вопрос будет только в том, кто способен выжить", – отметил эксперт.
Моржаретто при этом добавил, что как и в любом другом бизнесе многие компании не смогут пережить надвигающийся кризис и после восстановления ситуации в некоторых регионах какие-то компании исчезнут.
"Это проблема в первую очередь для компаний, которые сначала могут потерять целые регионы, а потом могут и испариться с этого рынка совсем", – отметил специалист.
По его мнению, меньше всего убытков понесут в этой среде автосервисы и компании по продаже автомобилей с пробегом. Больше всего экономический кризис на себе ощутят, по его словам, продающие новые автомобили компании и мотобрендовые дилерские центры.
Ранее эксперт отмечал, что при изучении ситуации за несколько лет в России не растет рынок ни в старом, ни в новом сегменте транспортных средств. При этом он не исключил, что цены на новые авто на фоне экономического кризиса повысятся с апреля.
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.
Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.
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