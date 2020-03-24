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Авто

16:48

Эксперт предрек авторынку России крах в апреле

экономика авто

Фото: depositphotos/geniuslady

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что март этого года станет последним месяцем, когда можно купить машину по прежним ценам. Начиная с апреля, по его словам, произойдет падение рынка, сообщает ИА "НСН".

"Все понимают, что через условный месяц будет плюс десять процентов от нынешней цены. Для тех, кто собирался купить автомобиль, сейчас лучшее время для покупки", – сказал Моржаретто.

Как заметил эксперт, цены на новые авто на фоне экономического кризиса, девальвации рубля, повысятся с апреля.

Однако он напомнил, что при изучении ситуации за несколько лет в России не растет рынок ни в старом, ни в новом сегменте транспортных средств.

"Если до 2014 года в столице средний срок владения был чуть более четырех лет, то сейчас он приближается к семи годам", – отметил специалист.

Падение рубля связано с ценами на нефть, которые упали после неудачных переговоров ОПЕК в начале марта. Государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.

Ранее СМИ сообщили о стрессоустойчивости экономики России к кризису.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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