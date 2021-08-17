Россиян предупредили о дефиците в стране машин Lada

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автодилеры фиксируют в России дефицит машин Lada, он продлится минимум до сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-президента ассоциации Российские автомобильные дороги Владислава Рыдаева, дефицит самой популярной модели Lada Granta наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.

"Он продлится до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими", – сказал он.

В свою очередь глава совета директоров "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин объяснил, что дефицит в той или иной степени существует по всем моделям данной марки автомобилей. Он добавил, что "АвтоВАЗ" обещал разрешить эту ситуацию в сентябре.

При этом Подщеколдин уточнил, что нехватка машин фиксируется не только среди брендов, имеющих сборку в России, но и среди импортных.

Накануне "АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. В середине июля компания приостановила производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо. Спустя два дня из-за нехватки электрокомпонентов на сутки ограничили работу линий, производящих автомобили Lada Granta и Niva.