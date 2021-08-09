КамАЗ временно остановил производство грузовиков

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Предприятие КамАЗ временно остановило выпуск грузовых автомобилей в период с 9 по 22 августа из-за планового корпоративного отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

Как объяснил источник, до 22 августа работать прекратили сборочные и некоторые вспомогательные производства, тогда как заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения компании продолжают работать.

14 июля АвтоВАЗ на сутки приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо. Это было связано с недостатком электронных компонентов Bosh. Позже ситуация повторилась 16 июля: тогда был приостановлен выпуск автомобилей Lada Granta и Niva.

Ранее в Москве Сергей Собянин открыл сборочное производство электробусов КамАЗ на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. На предприятии, в частности, будет реализовываться один из важнейших этапов сборки электробуса – установка программного обеспечения, управляющего его узлами и агрегатами.

По словам мэра, производство электробусов на территории столицы позволит сократить сроки сборки, поставки, обслуживания транспорта, а также сэкономить на логистике. Все это снизит стоимость их эксплуатации.

