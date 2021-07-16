"АвтоВАЗ" на сутки приостановит выпуск Lada Granta и Niva

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"АвтоВАЗ" на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosh, сообщает пресс-служба компании.

Перебои в поставках электронных компонентов наблюдаются со стороны компании "Bosch Самара".

За день простоя сотрудникам выплатят зарплату в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка.

Это уже четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. Накануне возобновилось производство Lada Largus и Xray после однодневного простоя.

В компании "АвтоВАЗ" уже говорили о продлении глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года.

В Ассоциации европейского бизнеса в России до этого заявляли, что этим летом ожидают снижения объемов продаж в РФ большинства автопроизводителей из-за общемирового дефицита электронных комплектующих. С дефицитом на рынке полупроводников и других автокомпонентов также столкнулись американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor.