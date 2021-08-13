"АвтоВАЗ" частично возобновит выпуск автомобилей

Фото: ТАСС/Алена Селезнева
На фоне дефицита электроники "АвтоВАЗ" вернется к работе частично. После выхода из планового корпоративного отпуска компания возобновит работу лишь нескольких линий производства, передает ТАСС.
С 16 августа "АвтоВАЗ" частично возобновит производство автомобилей Lada Niva. Линия № 5, отвечающая за производство машин семейства Lada Granta, не будет функционировать до конца рабочей недели.
"Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти – линия № 5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16–20 августа), линия № 3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16–19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение двух дней (18–19 августа)", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что завод "Lada Ижевск", производящий Lada Vesta и Vesta SW, пострадал от дефицита электроники меньше всего. Предприятие будет работать в соответствии с обычным графиком производства.
Проблемы с поставками комплектующих возникают не в первый раз. 14 июля "АвтоВАЗ" приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо.
Спустя два дня на сутки ограничили работу линий, производящих автомобили Lada Granta и Niva.
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