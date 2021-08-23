Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник.
В Центре развития перспективных технологий сообщили, что "поддерживают любые инициативы правительства, направленные на снижение уровня нелегального оборота", выразив готовность принять участие в проекте, если соответствующее решение будет принято.
В Минпромторге комментировать информацию отказались. По данным источника, электронная маркировка позволит в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров. Отмечается, что российские компании, чье оборудование включено в реестр Минпромторга, смогут получить компенсацию.
По мнению экспертов, необходимо внедрять маркировку не электронно-компонентной базы (ЭКБ), а конечных продуктов, таких как компьютеры, серверы или планшеты. При маркировке всех электронных компонентов цена устройств может резко возрасти.
"Также есть риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня, которые и так растянуты во времени", – полагает гендиректор "Норси-Транс" Сергей Овчинников.
Систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров власти планируют создать уже в 2024 году. Предполагается, что она позволит снизить долю нелегальной продукции в России. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории – меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты.
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