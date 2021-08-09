Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ в ходе мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства и размещено на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", – говорится в документе.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Представить первый доклад он должен до 1 сентября 2021 года. В дальнейшем премьер-министр будет отчитываться раз в квартал.

Федеральной антимонопольной службе Путин поручил осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети.

Ранее сообщалось, что рост цен на продукты планируют снизить. Для обсуждения мер по сдерживанию роста цен на "борщевой набор" Минпромторг и Минтранс намерены провести совместное совещание.