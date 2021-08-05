Минпромторг заявил о риске дефицита иммуноглобулина в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минпромторг России уведомил Росздравнадзор о риске возникновения "дефектуры" иммуноглобулина в регионах из-за низкой предельной отпускной цены на торгах. Об этом сообщает газета "Известия".
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев пояснил, что дефицит препарата вызван тем, что во время пандемии снизилась активность доноров, что привело к недостатку плазмы крови.
"Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина", – рассказал Румянцев.
Он добавил, что в настоящее время российского производства препарата недостаточно.
В свою очередь, председатель ОППИД Антон Емелин рассказал, что на дефицит иммуноглобулина жалуются пациенты из 80% российских регионов. Речь о Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях, а также в республиках Башкирия и Чувашия.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение, которым расширил в столице перечень бесплатных лекарств и категорий их получателей. Теперь люди, страдающие ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой или болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты. То же касается горожан с глаукомой или катарактой: для них предусмотрены препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидраза, с помощью которых лечат повышенное внутриглазное давление.
Кроме того, детям с первичным иммунодефицитом будут бесплатно выписывать иммуноглобулины: раньше их могли получить только пациенты с инвалидностью или гематологическими заболеваниями.
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