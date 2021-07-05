Эксперт рассказала, как возникает напряженный иммунитет

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Напряженность иммунитета – это уровень специфической невосприимчивости организма к возбудителю инфекции, при этом разные заболевания дают разный иммунный ответ. Об этом рассказала педиатр Ксения Романовская.

Чтобы лучше понять, что представляет собой напряженный иммунитет, она предложила сначала разобраться, что такое данная система в целом, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Романовская напомнила, что основная функция иммунной системы – защита организма от всего чужеродного. Любые нарушения могут стать причиной развития множества заболеваний – от крапивницы и аллергического ринита до ревматоидного артрита и злокачественных новообразований.

"Напряженность иммунитета – это уровень специфической невосприимчивости организма в отношении определенного возбудителя инфекции, оцениваемый по иммунологическим реакциям, например по содержанию в крови специфических защитных антител", – пояснила специалист.

Она уточнила, что разные заболевания дают разный иммунный ответ. Отличается и память к возбудителю. Антитела к краснухе сохраняются на всю жизнь, а к вызывающим ангину или тонзиллит стрептококкам действуют несколько недель и не способны обезопасить от повторного инфицирования, отметила врач.

Романовская подчеркнула, что способы выявления антител различны. Это может быть анализ крови, ПЦР, мазки и заборы со слизистых. При этом в разные этапы болезни могут появляться защитные иммуноглобулины – специфические белки.

Врач пояснила, что иммуноглобулины бывают нескольких типов. Антитела IgA первыми вырабатываются иммунной системой организма в ответ на вторжение вируса. Антитела IgM начинают вырабатываться позже, на третий-четвертый день после возникновения симптомов. Антитела IgG начинают вырабатываться примерно через 10–14 дней после появления симптомов. Они указывают, что сформирован долговременный иммунитет.

По словам медика, информация о напряженности иммунной системы позволяет не только оценивать фазу заболевания для назначения подходящего лечения, но и для определения, хронический ли это процесс в обострении или острое воспаление.

Она добавила, что при аутоиммунных заболеваниях организм начинает уничтожать собственные органы, воспринимая их как врагов. Часто проблема затрагивает щитовидную железу, стекловидное тело глаз, суставы, простату и яичники.

"Отдельно стоит отметить, что без контроля врача-иммунолога не стоит заниматься самолечением и стимулировать иммунную систему", – предостерегла всех Романовская.

Ранее специалист по рациональному питанию Варвара Зародина рассказала, что шоколад может не только выполнять роль лакомства, но и способствовать укреплению иммунитета. По словам специалиста, в продукте содержатся более 200 органических соединений, которые полезны для организма.

