Назван десерт, способный укреплять иммунитет

Фото: depositphotos/bhofack2
Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина рассказала, что шоколад может не только выполнять роль лакомства, но и способствовать укреплению иммунитета. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, в продукте содержатся более 200 органических соединений, которые полезны для организма. Это, в частности, флавоноиды.
"Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему", – рассказала Зародина.
Эксперт объяснила, что часть этих соединений теряется при изготовлении шоколада, но в конечном продукте все равно остаются следы какао-бобов. В свете этого правильнее употреблять горький шоколад, поскольку там флавоноидов больше всего.
Диетолог также отметила, что есть слишком много десерта не следует. При употреблении шоколада в больших объемах возможны проблемы с кожей и пищеварением.
Ранее шведский диетолог Фредерик Паулун поделился правилами, которые позволят в короткий срок избавиться от тяги к сладкому. Эксперт объяснил, что отказаться следует от всех продуктов, в которых содержатся быстрые углеводы.
Как выбрать полезный шоколад и сколько он должен стоить
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».