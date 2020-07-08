Назван десерт, способный укреплять иммунитет

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Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина рассказала, что шоколад может не только выполнять роль лакомства, но и способствовать укреплению иммунитета. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, в продукте содержатся более 200 органических соединений, которые полезны для организма. Это, в частности, флавоноиды.

"Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему", – рассказала Зародина.

Эксперт объяснила, что часть этих соединений теряется при изготовлении шоколада, но в конечном продукте все равно остаются следы какао-бобов. В свете этого правильнее употреблять горький шоколад, поскольку там флавоноидов больше всего.

Диетолог также отметила, что есть слишком много десерта не следует. При употреблении шоколада в больших объемах возможны проблемы с кожей и пищеварением.

Ранее шведский диетолог Фредерик Паулун поделился правилами, которые позволят в короткий срок избавиться от тяги к сладкому. Эксперт объяснил, что отказаться следует от всех продуктов, в которых содержатся быстрые углеводы.

